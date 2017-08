Ipo, Japan Airlines punta a raccogliere fino a 8,4 mld dollari

TOKYO, 30 agosto (Reuters) - Japan Airlines (JAL) ha annunciato che punta a raccogliere fino a 663 miliardi di yen (8,4 miliardi di dollari) con la propria offerta pubblica iniziale, dopo aver fissato la forchetta indicativa di prezzo tra 3.500 e 3.790 yen.

Si tratta della seconda più grande Ipo dell'anno dopo Facebook. Il ritorno in borsa della compagnia aerea è previsto per il 19 settembre.

Al massimo della valutazione, JAL avrebbe un multiplo price-earnings di 5,3 basato sulle stime per l'anno in corso, una valutazione decisamente minore di quella media del settore, intorno a 16 secondo i dati Thomson Reuters.

Il processo di book building inizierà lunedì. Il prezzo finale sarà definito il prossimo 10 settembre.

Tre anni fa la compagnia era andata in bancarotta, sommersa da 25 miliardi di dollari di debiti. Il ritorno in borsa permetterà al fondo statale Enterprise Turnaround Initiative Corporation of Japan (ETIC) di uscire dall'investimento con un netto profitto.

