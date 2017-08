Buyout, Bain in trattative esclusive per acquisire Rhiag - fonti

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - L'operatore di private equity Bain Capital è in trattative esclusive per acquisire la società italiana attiva nella distribuzione di componentistica per auto Rhiag da Alpha Associates.

E' quanto riferiscono diverse fonti vicine al dossier.

La transazione dovrebbe avere un controvalore superiore a 500 milioni di euro, ovvero 6,25 volte l'Ebitda di Rhiag.

Bain non ha voluto commentare, mentre non è stato possibile contattare Alpha.

Il deal dovrebbe essere finanziato tramite un loan di oltre 240 milioni di euro.

Rhiag aveva tentato la strada dell'Ipo nel maggio dell'anno scorso, ma aveva ritirato l'offerta a causa delle condizioni dei mercati, che non consentivano ai venditori di ottenere una valorizzazione adeguata.

Alpha ha acquisito Rhiag nel 2007.

