Cucinelli, banche esercitano interamente opzione greenshoe-nota

MILANO, 27 aprile (Reuters) - Mediobanca e Bank of America Merrill Lynch, i due global coordinator del collocamento in borsa di Brunello Cucinelli, hanno esercitato la greenshoe su tutti gli oltre 2 milioni di azioni della società oggetto di sovra-allocazione.

È quanto si legge in un comunicato diffuso da Mediobanca, in cui si specifica che il prezzo di acquisto delle azioni in questione è di 7,75 euro ciascuna, per complessivi 15,81 milioni circa.

A seguito dell'esercizio dell'opzione di greenshoe, l'offerta complessiva di azioni Brunello Cucinelli ha raggiunto i 22,44 milioni di titoli, il 33% del capitale della società, per un controvalore di 173,91 milioni.

