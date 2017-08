PUNTO 1 - Cucinelli, chiusura Ipo il 23, prezzo visto in fascia alta

(Accorpa pezzi, aggiunge commenti gestori e background)

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Brunello Cucinelli ha anticipato la chiusura dell'Ipo, inizialmente prevista per il prossimo 27 aprile, al 23 aprile, e prevede di iniziare le negoziazioni in Borsa il 27 aprile, anziché il 3 maggio.

Lo comunica la società in una nota, confermando quanto aveva anticipato a Reuters una fonte vicina alla situazione.

La domanda ricevuta dall'Opvs della società umbra, secondo la stessa fonte, copre "ampiamente tutti i livelli di prezzo", compreso quindi anche il massimo della forchetta, fissata tra 6,75 e 7,75 euro.

Già al secondo giorno di Ipo, Brunello Cucinelli aveva registrato una domanda doppia rispetto all'ammontare dell'offerta.

Secondo alcuni gestori, sentiti da Reuters, il prezzo di collocamento risulterà nella parte alta della forchetta di prezzo, considerato l'importo ridotto dell'offerta e la forte domanda ricevuta.

"Il prezzo uscirà nella parte alta (del range), mi aspetto più o meno 7,4 euro. Potrebbe anche essere prezzata al massimo, dal momento che la copertura è stata ampia su tutto il range", ipotizza un gestore.

"E' talmente piccola l'offerta rispetto alla domanda...", spiega lo stesso gestore, sottolineado che la società potrebbe preferire "i fondi Usa, da cui sembra ci sia stata buona domanda, o asiatici, comunque investitori che restino più a lungo nel capitale".

Brunello Cucinelli ha offerto a investitori istituzionali e retail 20,4 milioni di azioni, per il 40% derivanti da un aumento di capitale e per il 60% dalla vendita da parte degli azionisti. La forchetta di prezzo decisa (6,75-7,75 euro) valuta la società fino a 527 milioni di euro.

"Fin dall'inizio, in questa Ipo, il problema è ottenere le azioni non tanto il prezzo", commenta un altro gestore, sottolineando che l'offerta è piccola. "Il prezzo sarà nella parte alta (della forchetta) viste le richieste, ma è meglio non esagerare con la borsa che c'è", aggiunge.

Da fine marzo, infatti, Piazza Affari ha invertito la tendenza positiva che aveva caratterizzato il mercato azionario nei primi mesi dell'anno, annullando tutti i guadagni realizzati da gennaio.

"(Le banche) stanno spingendo per il massimo della forchetta, ma probabilmente risulterà un po' sotto", commenta un terzo gestore.

Brunello Cucinelli, specializzata in capi di abbigliamento in cashmere, ha chiuso il 2011 con un fatturato di 243 milioni di euro e un utile di circa 20 milioni.

