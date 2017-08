PUNTO 1-Cucinelli, Ipo coperta già due volte - fonti

(Aggiunge background, confronto multipli)

MILANO, 17 aprile (Reuters) - L'Ipo di Brunello Cucinelli ha già registrato una domanda pari a due volte l'offerta stessa.

E' quanto riferiscono a Reuters tre fonti vicine all'operazione.

"L'offerta è stata già coperta due volte", spiega una fonte. Le altre due fonti confermano e una aggiunge che "il trend prosegue molto bene".

Oggi Brunello Cucinelli è ancora a Milano per il roadshow, mentre domani incontrerà gli investitori a Londra.

Il roadshow terminerà il prossimo 27 aprile, mentre lo sbarco in borsa è previsto per il 3 maggio.

La forchetta di prezzo dell'offerta è compresa tra 6,75 e 7,75 euro ad azione e valorizza la società tra i 405 e i 465 milioni.

L'intervallo di prezzo individuato corrisponde a un rapporto tra enterprise value ed Ebitda 2011 pari a 11,3-12,8 volte e a multipli P/E compresi tra 20 e 22,9.

Una tale valutazione pone Brunello Cucinelli a sconto rispetto a società come Ferragamo e Prada - secondo i dati che appaiono sul prospetto informativo - ma la rende più cara rispetto a Tod's e a LVMH (considerando il rapporto tra enterprise value ed Ebitda; se si guarda il P/E le due società sono pressochè in linea).

Quella di Brunello Cucinelli è la prima Ipo sull'Mta da quando Ferragamo si è quotata la scorsa estate. Ferragamo, dal debutto a Piazza Affari, ha guadagnato oltre il 70%.

