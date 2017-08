Cucinelli, Ipo per un terzo da aumento capitale, per due terzi vendita -fonte

MILANO, 2 aprile (Reuters) - Brunello Cucinelli punta a sbarcare sull'Mta di Borsa Italiana il prossimo 3 maggio con un flottante intorno al 30-33%, derivante per un terzo da aumento di capitale e per due terzi da vendita da parte dei soci.

E' quanto spiega una fonte vicina alla situazione, sottolineando che Mediobanca sta guardando a società come Ferragamo, Prada, Tod's e Lvmh per definire il prezzo dell'azienda umbra specializzata in capi di cashmere.

"Nella ricerca di Mediobanca non c'è un'indicazione precisa di prezzo, ma sono indicate le società con cui ci si confronta, che sono Ferragamo, Prada, Tod's, Lvmh", spiega la fonte.

Mediobanca è global coordinator and joint bookrunner dell'operazione assieme a Bofa Merrill Lynch.

Il pre-marketing è iniziato mercoledì scorso e dovrebbe durare fino al prossimo 13 aprile.

(Elisa Anzolin)

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia