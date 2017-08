Facebook si prepara a sbarcare in borsa a maggio - fonte

SAN FRANCISCO, 29 marzo (Reuters) - Facebook interromperà la prossima settimana l'offerta di azioni sui mercati secondari e si prepara a sbarcare in borsa a maggio, secondo una fonte vicina alla situazione.

Il social network ha di recente chiesto alle società che gestiscono le transazioni al di fuori dei mercati regolamentati di sospenderle, una decisione finalizzata a ridurre le distorsioni della valutazione del gruppo suscettibili di influenzare la determinazione del prezzo di collocamento, dichiara un'altra fonte.

Facebook prevede di raccogliere 5 miliardi di dollari con un'offerta che potrebbe valorizzare la società fino a 100 miliardi di dollari, facendone la maggiore Ipo della storia della Silicon Valley.

La tempistica di maggio dipende dall'ok della Securities and Exchange Commission al prospetto, sottolinea la prima fonte. Facebook ha rivisto il prospetto tre volte da quando ha presentato la documentazione per lo sbarco in borsa a inizio febbraio.

Un portavoce di Facebook non ha voluto commentare.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia