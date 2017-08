Afghanistan, talebani: video su abuso Marine non intaccherà colloqui

KABUL, 12 gennaio (Reuters) - Un portavoce dei talebani afghani ha detto oggi che il video in cui dei soldati americani sembrano urinare sui cadaveri di alcuni militanti talebani non avrà ripercussioni sugli colloqui di pace.

"Non è un processo politico, quindi il video non avrà ripercussioni sui nostri colloqui e sullo scambio di prigionieri perché sono in una fase iniziale", ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid.