De' Longhi Clima, nessuno scambio in avvio per la debuttante

MILANO, 2 gennaio (Reuters) - La matricola De' Longhi Clima non fa prezzo e non fa scambi nella prima ora di contrattazioni della giornata di debutto in borsa.

La società nasce dalla scissione dalla controllante De' Longhi, che intorno alle 10 è in rialzo dell'1,94% a 6,30 euro. L'indice milanese FTSE All Shares sale dello 0,6%.

Il prezzo di riferimento della debuttante è stato fissato a 0,65 euro per azione.

