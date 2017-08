PUNTO 1-Ipo, Zynga poco mosso nel giorno del debutto sul Nasdaq

(Aggiunge dettagli)

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - Le azioni Zynga scambiano intorno al prezzo d'offerta nel giorno del debutto sul Nasdaq, mentre gli investitori sembrano ancora preoccupati per la sua dipendenza da Facebook e per le sue prospettive di crescita.

Gli analisti e gli investitori si erano aspettati che Zynga alzasse il prezzo o aumentasse il numero di azioni messe in vendita, dal momento che la domanda era apparsa sostenuta nelle ultime settimane.

Intorno alle 17,55 il titolo scambia a 10,04 dollari (+0,4%), dopo essere stato prezzato nell'Ipo a 10 dollari, al massimo della forchetta. In apertura il titolo era balzato del 10% fino a 11 dollari e poco dopo era passato in negativo, cedendo circa il 2,6%.

Zynga, società che produce alcuni tra i più famosi giochi su Facebook come 'Farmville', ha venduto 100 milioni di azioni A 10 dollari per azione, raccogliendo 1 miliardo di dollari.

La quota è pari a circa l'11% del capitale su base diluita.

Zynga ha voluto evitare quanto accaduto a Groupon, che tre settimane dopo il debutto è scesa sotto il prezzo d'offerta a 20 dollari.

