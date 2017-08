Ipo, Michael Kors in forte rialzo a Wall Street in giorno debutto

15 dicembre (Reuters) - Michael Kors guadagna circa il 25% a Wall Street nel giorno del suo debutto in borsa, dopo che ieri la società aveva alzato l'ammontare della propria offerta pubblica iniziale e prezzato le azioni sopra il range di prezzo atteso, mettendo così in evidenza l'appetito degli investitori per i beni di lusso.

La società del lusso con sede a Hong Kong aveva presentato domanda per l'Ipo a inizio mese, con l'obiettivo di raccogliere 911 milioni di dollari dalla propria offerta.

Agli attuali prezzi di mercato la società ha un valore di mercato di circa 4,75 miliardi di dollari.

