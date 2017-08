PUNTO 1-Groupon, exploit in debutto al Nasdaq, +45,6% in avvio seduta

(Aggiunge altri dettagli)

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Debutto con il botto per Groupon , leader nel settore dei 'daily deal': il titolo balza di oltre il 40% nel primo giorno di contrattazioni al Nasdaq.

Le azioni hanno raggiunto un massimo di 31,14 dollari, pari a un rialzo del 55,7% sopra il prezzo di collocamento al Nasdaq, facendo spingere la capitalizzazione fino a 19,9 miliardi di dollari. Alle 17,00 il titolo vale 28,04 dollari (+40,35%).

La società vende su internet coupon per qualunque cosa, dai trattamenti spa alla chirurgia plastica ed è una delle più importante Ipo dell'anno. L'Ipo odierna fa, inoltre, da barametro per l'appetito degli investitori verso i collocamenti azionari e potrebbe spingere altre società internet a scegliere la strada della borsa.

Alcuni analisti, tuttavia, mettono in guardia dal balzo del titolo odierno perché potrebbe esere un fenomeno di breve termine. Ci sono ancora alcuni aspetti incerti sul modello di business di Groupon anche rispetto alla concorrenza da parte di altri big del settore, come Amazon.com e Google Inc .

La società ha ceduto 35 milioni di azioni al prezzo di 20 dollari a titolo, incassando 700 milioni di dollari. Il filing originario prevedeva la cessione di 30 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 16 e 18 dollari. Si tratta comunque solo del 5% del capitale della società.

"Volevano un forte ritorno sul titolo e per questo non hanno ceduto molto. Hanno creato domanda limitando l'offerta", dice un broker. L'offerta, pari al 5% del capitale, è la seconda più piccola in termini di flottante sul mercato negli Stati Uniti nell'ultimo decennio.

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia