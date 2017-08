Ferragamo concentrata su emergenti aspettando chance IPO - AD

MILANO, 6 novembre (Reuters) - In attesa del debutto in borsa che potrà avvenire quando le condizioni di mercato saranno diverse, Ferragamo continua ad aprire punti vendita concentrandosi sulle aree ad alto portenziale di sviluppo come i paesi emergenti.

Lo ha detto l'ad Michele Norsa a margine di un convegno sul lusso organizzato da Pambianco.

Per l'IPO, ha detto il manager, "continuiamo a monitorare i mercati e tenere la situazione sotto controllo: ogni decisione sulla borsa deve essere presa ragionevolmente in anticipo e noi siamo pronti a partire quando le condizioni cambieranno".

Intanto l'azienda continua a investire nell'apertura di nuovi punti vendita.

"Siamo arrivati a 540 [negozi]: per noi in questa fase di crisi dei mercati i paesi in via di sviluppo sono più interessanti che non le ecomonie mature. Le aree rurali e periferiche della Cina, per esempio, offrono possibilità di investimento e un potenziale di consumo eccezionali" conclude.