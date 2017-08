Prada, sviluppo prosegue come previsto - Bertelli

MILANO, 6 novembre (Reuters) - Prada continua a implementare il proprio piano di sviluppo come previsto, senza rallentarlo a causa della crisi, mentre per il progetto Borsa non c'è altro da fare che aspettare momenti migliori.

Lo ha detto l'AD Patrizio Bertelli a margine di un convegno sul lusso organizzato da Pambianco.

"Nelle situazioni di crisi bisogna continuare a investire, perché il mercato [poi] si espande e il rallentamento può essere solo temporaneo. Noi stiamo seguendo il piano di svilupppo con gli investimenti previsti".

Per il progetto borsa Bertelli si è invece limitato a dire "possiamo solo aspettare".