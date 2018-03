Tip, in 2017 scende utile e sale patrimonio, dividendo 0,07 euro

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Tamburi Investiment Partners ha archiviato il 2017 con un utile netto in calo, ma il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo in lievissimo aumento.

I ricavi totali, si legge in un comunicato della merchant bank e investment company, sono scesi a 7,2 da 12,4 milioni.

Il risultato operativo prima delle rettifiche di valore delle partecipazioni è calato a 35,6 da 77,7 milioni. L’utile netto è sceso a 72 da 85,6 milioni.

Il patrimonio netto consolidato è salito a 647 milioni, crescendo di oltre 210 milioni, dopo aver distribuito dividendi per oltre 10 milioni, “grazie alla crescita di valore delle partecipazioni e, per circa 50,9 milioni di euro, all’esercizio nel mese di giugno di 12.261.997 warrant, con l’emissione di un pari numero di nuove azioni”.

Al 31 dicembre scorso l’indebitamento finanziario netto ammontava a circa 115,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai circa 200 milioni di un anno prima.

Il risultato “è stato influenzato dalla plusvalenza di circa 29,2 milioni realizzata sulla cessione parziale di azioni Amplifon e dalla quota di circa 20,7 milioni di euro della plusvalenza realizzata della partecipata Clubtre a seguito della cessione parziale di azioni Prysmian.

Nel corso del 2017 Tip ha investito ulteriormente in Hugo Boss, in Gruppo Ipg Holding (controllante di Interpump) e in Digital Magics. Inoltre, la società guidata da Giovanni Tamburi ha incrementato la partecipazione in Clubitaly, società che detiene una partecipazione del 19,74% in Eataly, sottoscrivendo un aumento di capitale.

A fine 2017 “è stata parzialmente alleggerita la posizione detenuta in Moncler, “con una plusvalenza ulteriore di circa 12 milioni di euro; contemporaneamente una piccola parte dell’introito è stata investita in opzioni call Moncler”.

Nel 2018, rivela la nota, Tim ha ceduto quote di Fiat Chrysler e Moncler, “a prezzi molto interessanti”, e ha incrementato, tramite StarTIP, la partecipazione in Telesia .

Il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,07 euro, il lieve rialzo rispetto agli 0,069 euro dell’esercizio 2016.

IPO EATALY CONFERMATA IN 2019

Nella lettera agli azionisti, pubblicata pochi minuti dopo il comunicato sui risultati, Tip ammette di aver sbagliato, “col senno di poi”, ad alleggerire le posizioni in Amplifon e Prysmian. Ma sottolinea che l’aggregato delle operazioni attivate da Tip, club deal inclusi, ha raggiunto quota 3 miliardi.

La lettera ribadisce che la quotazione di Eataly (che ha sfiorato vendite consolidate per 500 milioni) è confermata per il 2019. Furla ha sfiorato i 500 milioni di fatturato. “La quotazione di Octo Telematics, altro capolavoro di reddittività, parrebbe confermata per l’anno in corso”. Tip, inoltre, sta valutando una parziale cessione della partecipazione in Roche Bobois, che “sperabilmente” dovrebbe quotarsi a Parigi “nei prossimi 12-18 mesi”. La lettera, infine, indica che le ipo di iGuzzini, Alpitour, Furla, Beta Utensili e Chiorino dovrebbero seguire quella di Eataly, “con tempi più dilatati e in funzione delle singole equity story e delle condizioni esogene”.

In generale, quest’anno “sarà impossibile mantenere quel passo — di oltre il 60% medio annuo in termini di total return — che siamo riusciti a dare ai soci nell’ultimo lustro, ma è altrettanto certo che manterremo la nostra determinazione e massima attenzione verso l’eccellenza dei business model delle partecipate — attuali e potenziali —, nonché verso la spinta a fare in modo che le stesse seguano percorsi di sana ma decisa accelerazione della crescita, tramite ove possibile operazioni strategiche e di M&A”.

Per leggere i comunicati integrali, i clienti Reuters possono cliccare su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia