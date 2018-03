PUNTO 1-Itema ha presentato filing per Ipo, punta a Star

(Aggiunge dettagli da verbale assemblea)

MILANO, 8 marzo (Reuters) - Itema ha presentato richiesta di ammissibilità alla quotazione sul mercato principale di Borsa Italiana (Mta) e depositato presso Consob il documento di registrazione.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo specializzato nella produzione di telai tessili.

“La quotazione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti lo scorso 14 febbraio, data in cui è stato inoltre deliberato un aumento di capitale al servizio dell’operazione”, spiega la nota.

Secondo il verbale dell’assemblea di febbraio, l’Ipo avrà forma di un’offerta di vendita e sottoscrizione e l’obiettivo è quello di approdare sul segmento Star dell’Mta, che richiede un flottante minimo del 35%.

L’assemblea ha deliberato di portare il numero di azioni della società da 6,4 milioni a 64 milioni.

L’assemblea ha inoltre approvato un aumento di capitale al servizio dell’offerta, mediante l’emissione di un massimo di 20 milioni di nuove azioni prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, da realizzarsi entro il 30 settembre 2018.

Come anticipato da Reuters a novembre, Itema ha scelto Banca Imi, Credit Suisse e Banca Akros come joint global coordinator per l’Ipo.

Itema è controllata al 60% dalla famiglia erede di Gianni Radici e per il restante 40% dalle famiglie Arizzi e Torri.

Nel 2017 ha realizzato ricavi consolidati per circa 300 milioni di euro.

