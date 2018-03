Itema ha presentato filing per quotazione su Mta - nota

MILANO, 8 marzo (Reuters) - Itema ha presentato richiesta di ammissibilità alla quotazione sul mercato principale di Borsa Italiana (Mta) e depositato presso Consob il documento di registrazione.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo specializzato nella produzione di telai tessili.

“La quotazione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti lo scorso 14 febbraio, data in cui è stato inoltre deliberato un aumento di capitale al servizio dell’operazione”, spiega la nota.

Come anticipato da Reuters a novembre, Itema ha scelto Banca Imi, Credit Suisse e Banca Akros come joint global coordinator per l’Ipo.

Itema è controllata al 60% dalla famiglia erede di Gianni Radici e per il restante 40% dalle famiglie Arizzi e Torri.

Nel 2017 ha realizzato ricavi consolidati per circa 300 milioni di euro.

