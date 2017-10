Ipo Spactiv, ad oggi sottoscritta per 80 milioni - fonte

MILANO, 18 settembre (Reuters) - L‘Ipo di Spactiv, la spac promossa da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, ha già raccolto 80 milioni di euro, secondo quanto riferito a Reuters da una fonte vicina alla situazione.

L‘obiettivo dell‘operazione, annunciato la scorsa settimana in occasione dell‘avvio del roadshow che porterà la società a quotarsi sull‘Aim probabilmente entro settembre, è di raccogliere 60-80 milioni, cifra aumentabile fino a 100 milioni ma non oltre.

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10 euro per azione. Alle azioni sono abbinati dei warrant.

