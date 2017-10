Moda, francese Smpc chiede autorizzazione a Ipo, verso quotazione entro fine anno

PARIGI, 18 settembre (Reuters) - Smcp, il gruppo di moda francese che raccoglie tra l‘altro le linee prêt-à-porter Sandro, Maje e Claudie Pierlot, comunica di aver avviato presso le autorità di vigilanza la procedura per sbarcare alla borsa parigina.

Il documento per l‘autorizzazione all‘Ipo è stato presentato in data odierna ad Amf, autorità di vigilanza del mercato transalpino. Due anni fa, un analogo tentativo di quotazione non era andato in porto.

Il gruppo francese, la cui quota di maggioranza è in portafoglio alla cinese Shandong Ruyi ha anche diffuso utili e vendite semestrali in crescita, con un margine operativo lordo in rialzo di 20% a 73 milioni di euro e un fatturato in aumento di 16% a 439 milioni.

“Siamo orgogliosi di annunciare di aver depositato il prospetto per la quotazione, un primo passo nel nostro progetto di Ipo” dice il presidente e AD Daniel Lalonde.

“I risultati semestrali mostrano un forte miglioramento delle vendite nette e dell‘Ebitda, a conferma dell‘importanza del nostro modello di business e della nostra strategia, che punta a una crescita organica e all‘espansione della rete nei mercati chiave, oltre a un potenziamento delle attività digitali, accessori e moda uomo”, aggiunge.

Sul mercato francese, i prodotti Sandro, Maje e Claudie Pierlot hanno un prezzo intorno ai 200 euro, segmento che viene classificato come mercato di lusso “accessibile”.

Si tratta di un mercato in forte crescita, sostenuto dalla brillante dinamica della domanda da parte della classe media, particolarmente su piazze come quella cinese.

Il mese scorso, fonti vicine al dossier scrivevano che come joint global coordinator dell‘Ipo di Smcp sono state selezionate Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan e KKR Capital Markets.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

