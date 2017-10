Ipo, Spactiv punta a raccogliere 60-80 mln per operazione in lifestyle

MILANO, 13 settembre (Reuters) - Spactiv, la spac promossa da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, punta a raccogliere nell‘Ipo 60-80 milioni di euro, che saranno utilizzati per realizzare un‘operazione nel settore ‘lifestyle’.

E’ quanto spiegato in una conferenza dai promotori, nel giorno di avvio del roadshow che porterà la società a quotarsi sull‘Aim probabilmente entro settembre.

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10 euro per azione. Alle azioni sono abbinati dei warrant.

Borletti spiega che la particolarità rispetto ad altre Spac risiede nel fatto che i promotori resteranno vincolati alla società target per quattro anni e in questo periodo avranno un ruolo attivo, che gli garantirà di poter nominare alcuni membri in Cda e diritti speciali nell‘approvazione di certe decisioni.

Spactiv punta a raccogliere intorno ai 60-80 milioni di euro, cifra aumentabile fino a 100 milioni ma non oltre questa cifra.

La società con le risorse raccolte acquisirà una partecipazione nella cosiddetta “società target”, con cui poi si fonderà, portandola sull‘Aim. L‘operazione dovrà avvenire entro 24 mesi.

Bavagnoli spiega che la società target dovrà essere italiana o con una sede stabile in Italia. Il settore a cui si guarda, per quanto non esclusivo, è quello del lifestyle: dal fashion all‘alimentare, dall‘healthcare al turismo.

“L‘investimento sarà tendenzialmnete di minoranza, ma non escludiamo anche la possibilità di acquisire una quota di maggioranza”, spiega Bavagnoli. “L‘equity value sarà tra i 100 milioni, più probaile 200, e i 400 milioni, prima dell‘investimento”.

La società approderà dapprima sull‘Aim, ma l‘obiettivo finale è arrivare al mercato principale di Borsa Italiana.

I promotori investiranno tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.

I joint global coordinator dell‘operazione sono Mediobanca e Ubi.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia