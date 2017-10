Mediobanca, Pirelli in uscita da patto, forse anche qualche piccolo socio-fonte

MILANO, 12 settembre (Reuters) - Pirelli uscirà dal patto di sindacato di Mediobanca e non è escluso che possa andarsene anche qualche altro piccolo azionista, senza che questo metta in discussione il rinnovo dell‘accordo.

Lo dice una fonte vicina alla situazione confermando indiscrezioni stampa.

La fonte precisa che Pirelli non ha fatto alcun passo formale al momento (le disdette vanno comunicate entro il mese), ma “la notizia che Pirelli sia in uscita è fondata”.

Nessun nome arriva su chi altro potrebbe lasciare il patto, oggi al 30,7% (al 28,9% senza Pirelli). “Potrebbe trattarsi di qualche azionista con quote minime, la soglia del 25% necessaria al rinnovo resterà ampiamente superata”.

Nessun commento da Pirelli.

(Claudia Cristoferi)

