Pirelli, trasferimento sede e know how solo con voto 90% assemblea

MILANO, 3 agosto (Reuters) - L'assemblea di Pirelli ha approvato due nuovi statuti della società, uno già in vigore e uno che entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni.

Quest'ultimo - come si legge nel verbale dell'assemblea nei suoi allegati - stabilisce che "la società ha la sede legale, operativa e amministrativa in Milano" e che non può essere trasferita se non con l'approvazione dell'assemblea con il 90% dei voti favorevoli.

Un provvedimento analogo si stabilisce per il know how di Pirelli, che "non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e a qualunque modalità (ivi incluso attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci" con il 90% dei voti.

Lo statuto prevede inoltre che il Cda sia formato da quindici membri.

L'assemblea ha inoltre approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie della società in 1 miliardo rispetto alle precedenti 1,46 miliardi.

Pirelli si prepara così all'approdo in Borsa, previsto nella prima parte di ottobre.

