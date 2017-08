Cassa risparmio di Asti, azioni ammesse a negoziazione su mercato Hi-MTF

MILANO, 28 luglio (Reuters) - La Cassa di risparmio di Asti informa in una nota che le azioni della Banca sono state ammesse a ngoziazione sul mercato Hi-MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM, segmento Order Driven.

Il prezzo di avvio delle negoziazioni è stato fissato a 11,20 euro.

L'avvio delle negoziazioni avverrà il 31 luglio.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

