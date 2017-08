Ipo, spac Eps raccoglie 150 milioni euro, vede debutto su Aim a inizio agosto

MILANO, 24 luglio (Reuters) - Eps, la Spac promossa da Equita e Private Equity Partners (PEP), ha raccolto con l'Ipo 150 milioni di euro, a fronte di richieste per oltre 275 milioni, e punta a sbarcare sull'Aim nella prima settimana di agosto.

E' quanto si legge in una nota della Spac (Special purpose acquistion company, ovvero un veicolo di investimento che si propone di raccogliere le risorse finanziarie per poi acquisire e/o fondersi con una società non quotata, detta 'target', portandola così in Borsa).

Il collocamento privato promosso da EPS ha avuto ad oggetto 15 milioni di azioni al prezzo di 10 euro, con abbinati warrant.

"Il collocamento privato è iniziato lo scorso 17 luglio e si è concluso anticipatamente in data odierna, con una domanda complessiva di oltre 275 milioni di euro da parte di investitori italiani (circa 65%) ed esteri (circa 35%)", spiega la nota. "La domanda è stata generata per il 67% da parte di gestori e fund manager italiani ed esteri, per il 19% da family office e private banking e per il restante 14% da parte di altri investitori istituzionali".

