SprintItaly debutta su Aim, punta a business combination in pochi mesi

MILANO, 21 luglio (Reuters) - SprintItaly, la Spac che oggi ha debuttato sull'Aim dopo aver raccolto con l'Ipo 150 milioni , punta a realizzare un'operazione di business combination in "pochissimi mesi" e, a questo fine, cerca un'zienda con almeno 30 milioni di mol e un equity value di 200-500 milioni di euro.

E' quanto spiegato da Gerardo Braggiotti, presidente della Spac, durante la cerimonia di quotazione. La spac è stata promossa, oltre che dallo stesso Bragiotti (presidente di Banca Leonardo), da Matteo Carlotti, da Francesco Pintucci e da Fineurop.

"Speriamo fra pochissimi mesi di presentarvi un'operazione di successo", ha spiegato. "Vogliamo entrare (nella società target) in aumento di capitale, in minoranza, a fianco degli imprenditori... per apportare capitali di sviluppo".

"Non cerchiamo in un solo settore. Cerchiamo un'azienda d'eccellenza", ha aggiunto, sottolineando che potrebbe trattarsi di un'azienda leader di una nicchia in settori come ad esempio la meccanica e le meccanica di precisione, l'alimentare o la chimica farmaceutica.

Non saranno invece presi in considerazione settori come le energie alternative, il real estate, il trading di materie prime, i giochi, le concessioni governative e l'ambito finanziario in senso stretto.

Il titolo sale del 4,17% a 10,24 euro.

Nell'operazione Banca IMI ha agito in qualità di global coordinator e bookrunner.

SprintItaly è la quattordicesima Spac che entra a Piazza Affari.

(Elisa Anzolin)

