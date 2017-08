PUNTO 1-Cariverona, ha poco meno 2% in doBank, no a nocciolo duro Banco Bpm

(Aggiunge dettagli da intervista)

MILANO, 18 luglio (Reuters) - Fondazione Cariverona ribadisce che l'1,8% di UniCredit non è strategico ma la vendita della quota non è un obiettivo assoluto, mentre non è interessata a far parte di un nocciolo duro di azionisti nel Banco Bpm in cui detiene lo 0,5%.

Lo ha detto, in un'intervista al Gazzettino, il presidente Alessandro Mazzucco annunciando l'acquisto di una quota sotto il 2% in doBank, di cui è terzo azionista.

Sulla quota UniCredit non c'è "nessun vincolo", dice Mazzucco. "Siamo pronti a vendere il nostro 1,8% quando le azioni arriveranno ai valori di carico, anche se non è un obiettivo assoluto: dipenderà dal miglior investimento in quel momento".

"In ogni caso non ci interessano posti in cda. Con l'AD Jean Pierre Mustier abbiamo un rapporto personale, apprezzo molto quello che sta realizzando: la sua è stata un'amputazione chirurgica. Cariverona come le altre fondazioni conferitarie - insieme controlliamo il 5% del gruppo - sta ora seguendo con grande attenzione il rinnovo del cda", aggiunge.

Mazzucco elogia anche il lavoro dell'AD di Banco Bpm Giuseppe Castagna, ma "nessuno ci ha mai chiesto di entrare nel nocciolo duro di azionisti".

Alla domanda se Cariverona è interessata al 9% di Cattolica Assicurazioni che Popolare Vicenza dovrà vendere dopo essere stata messa in liquidazione, Mazzucco sottolinea che l'unica pregiudiziale è "il rendimento dell'investimento". E qualora Cattolica non si trasformasse in Spa "ci penseremo con ancora più attenzione".

Cariverona ha acquistato lo scorso aprile da Pop Vicenza il 3% di Cattolica salendo al 3,44% circa della compagnia.

