Ipo Banca Farmafactoring, 75% richieste da investitori esteri - fonte

MILANO, 5 aprile (Reuters) - L'Ipo di Banca Farmafactoring IPO-BFARM.MI ha suscitato l'interesse soprattutto degli investitori istituzionali esteri, che hanno contato per circa tre quarti della domanda.

E' quanto spiegato da una fonte vicina all'operazione.

"Per il 25% sono italiani e per il 75% internazionali. In particolare oltre il 50% sono britannici", spiega la fonte.

La stessa fonte aggiunge che coloro che hanno deciso di investire hanno un orizzonte temporale abbastanza lungo e sono entrati nella partita attratti dal dividendo per i prossimi uno, due anni.

La fonte ha quindi sottolineato che al prezzo di collocamento di 4,7 euro , il minimo della forchetta fissata inizialmente, la società offre un dividend yield di oltre il 10%.

Mediobanca, Morgan Stanley e Deutsche Bank sono stati joint global coordinators e joint bookrunners dell'operazione, mentre BNP Paribas, Jefferies International e UniCredit CIB hanno agito come joint bookrunners. Banca Akros è stata co-lead manager.

(Elisa Anzolin, Valentina Za)

