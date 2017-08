Unieuro, ridotti prezzo e size Ipo per avere investitori lungo termine - AD

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Unieuro, che oggi ha debuttato sullo Star, ha preferito ridurre il prezzo e l'ammontare dell'Ipo per avere nel proprio azionariato investitori di lungo periodo.

E' quanto spiegato dall'AD Giancarlo Nicosanti Monterastelli a margine della cerimonia di quotazione a Piazza Affari.

"Abbiamo preferito cercare di avere a bordo compagni di viaggio con obiettivi più a lungo termine, rinunciando anche a qualcosa dal punto di vista economico", ha spiegato l'AD. "Vogliamo crescere e vogliamo avere con noi gente che non ci accompagna nel breve, ma che vuole essere parte di un progetto di lungo termine".

La società ha fissato il prezzo di collocamento a 11 euro rispetto a una forchetta iniziale di 13-16,5 euro.

Secondo i dati definitivi comunicati ieri, il collocamento istituzionale ha ricevuto richieste per circa 10 milioni di azioni ma sono state assegnate solo 7 milioni di azioni, sotto l'ammontare massimo di 8,5 milioni previsto dal prospetto. L'AD ha poi spiegato che con l'Ipo non sono entrati azionisti con quote rilevanti, ma che "l'azionariato è abbastanza frammentato" e che sono "quasi tutti fondi long only".

Per quanto riguarda gli investitori esteri, si tratta soprattutto di fondi inglesi, ma ci sono anche fondi svizzeri, francesi e statunitensi.

Nicosanti ha infine ribadito che la società vuole crescere al ritmo di cinque nuovi punti vendita l'anno e che valuterà anche eventuali acquisizioni, anche se al momento non c'è nulla sul tavolo.

Intorno alle 10,20 il titolo Unieuro sale dello 0,36% rispetto al prezzo di collocamento di 11 euro, a 11,04 euro.

(Elisa Anzolin)

