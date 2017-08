Borsa Italiana ammette Avio a negoziazioni su Mta

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Avio, la nuova entità che nascerà della fusione per incorporazione di Avio nella Spac Space2, ha ricevuto da Borsa Italiana il via libera per la quotazione sull'Mta, segmento Star.

E' quanto si legge in una nota.

L'efficacia del provvedimento di ammissione a quotazione è subordinata all'ok di Consob.

