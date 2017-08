TABELLA-IPO BANCA FARMAFACTORING, i dettagli dell'offerta

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Banca Farmafactoring (BFF) è un operatore specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubbliche amministrazione in Italia e altri Paesi europei, come Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo. Banca Farmafactoring è controllata da BFF Luxembourg, che fa capo a Centerbridge, che ha acquisito la quota di Apax Partners e di altri piccoli azionisti a novembre 2015. Nel 2016 BFF ha acquisito la polacca Magellan. L'Ipo prevede la vendita da parte di BFF Luxembourg di 53 milioni di azioni, mentre non sono previsti aumenti di capitale. --------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE ----------------------------------------------------------------------------------------- Numero azioni offerte 53 mln Percentuale capitale offerto 31,2% di cui quota riservata agli istituzionali 100% Greenshoe pari a 15% offerta Forchetta indicativa di prezzo 4,7-5,9 euro Valore della IPO pre greenshoe (mln) 249,1-312,7 Valore della Ipo post greenshoe (mln) 286,5-359,6 Valorizzazione società a prezzi Ipo (mln) 800-1.004 ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta parte il 23 marzo e si conclude il 4 aprile. Atteso debutto in Borsa il 7 aprile. Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-IPO (dopo greenshoe) BFF Luxembourg* 94,2% 63% 58,4% altri azionisti** 5,8% 5,8% 5,8% Flottante ---- 31,2% 35,8% ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER Mediobanca, Morgan Stanley, Deutsche Bank JOINT BOOKRUNNER Bnp Paribas, Jefferies, Unicredit ----------------------------------------------------------------------------------------- * accordo di lock up di 360 giorni ** Bracco e Mediolanum farmaceutici, tra gli azinonisti di minoranza, hanno un impegno di lock up di 180 giorni Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia