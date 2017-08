Banca Farmafactoring, parte Ipo, debutto in Borsa atteso il 7 aprile

MILANO, 23 marzo (Reuters) - Banca Farmafactoring IPO-BFARM.MI dovrebbe sbarcare sull'Mta di Borsa Italians il prossimo 7 aprile con una valutazione che potrebbe arrivare fino a 1 miliardo di euro. In una nota diffusa ieri in tarda serata la società ha annunciato di aver ottenuto il via libera da Consob e Borsa Italiana e che la forchetta di prezzo è stata fissata a 4,7-5,9 euro per azione, che valorizza la società tra un minimo di 800 milioni e un massimo di 1,004 miliardi.

L'Ipo parte oggi e si concluderà il 4 aprile.

Come già preannunciato l'azionista BFF Luxembourg Sarl, che fa capo al fondo Centerbridge, venderà il 31,16% del capitale, quota che salirà al 35,83% in caso di integrale esercizio della greenshoe.

Mediobanca, Morgan Stanley e Deutsche Bank agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners; BNP Paribas, Jefferies e UniCredit agiscono sono joint bookrunners; Banca Akros agisce in qualità di co-lead manager.

