Eataly andrà in borsa quando sarà pronta - Guerra

MILANO, 22 marzo (Reuters) - L'executive chairman di Eataly Andrea Guerra non vuole fissare una tempistica precisa per la quotazione ma si limita a sottolineare che la società andrà in Borsa quando sarà pronta.

"Quando saremo pronti andremo", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se vedeva l'Ipo nel 2018, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Seminiamo la biodiversità'.

"Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere capaci di essere credibili, puntuali, sempre e comunque. Essere pronti a essere visti, valutati e osservati a 360 gradi, sempre", ha aggiunto Guerra.

Il manager ha infine concluso affermando che "sia 12 sia 18 0 24 mesi nel lungo periodo non cambia niente".

Durante la presentazione di Tamburi Investments Partners allo Star Conference di ieri si prevedeva l'Ipo di Eataly tra il 2018 e il 2019.

(Elisa Anzolin)

