Banca Farmafactoring verso valutazione intorno a 1 mld euro - fonti

MILANO, 15 marzo (Reuters) - Banca Farmafactoring potrebbe essere valutata intorno a un miliardo di euro nell'Ipo che la dovrebbe portare a Piazza Affari nella prima parte di aprile.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione, mentre prosegue il pre-marketing -- partito la scorsa settimana -- della società specializzata nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Italia e altri paesi europei.

Una delle fonti aggiunge che probabilmente la società approderà in Borsa nella prima parte di aprile, ma tutto dipende da quando arriverà il via libera di Borsa Italiana e Consob.

Come spiega uno studio di Mediobanca inviato ai potenziali investitori e che Reuters ha potuto consultare, Banca Ifis e Banca Sistema sono le due società italiane quotate più simili a Banca Farmafactoring, anche se banca Sistema non è considerato un vero e proprio 'peer' anche a causa delle dimensioni molto più ridotte. Lo studio stima per Banca Ifis un rapporto PE (price-earnings) pari a 12,9 volte per il 2017 e a 9,3 volte per il 2018.

Banca Farmafactoring ha chiuso il 2016 con un utile netto consolidato e rettificato di 88 milioni di euro.

L'Ipo di Farmafactoring prevede il collocamento, riservato a investitori istituzionali, fino al 31,16% del capitale della società, attraverso la vendita di azioni da parte dell'azionista di maggioranza BFF Luxemborg (società che fa capo al fondo di private equity Centerbridge e che attualmente detiene il 94,196%). Il flottante salirà al 35,83% nel caso di integrale esercizio della greenshoe.

Mediobanca, Morgan Stanley e Deutsche Bank sono joint global coordinators e joint bookrunners; BNP Paribas, Jefferies e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunners.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia