Banca Farmafactoring, nuovo requisito Srep CET1 al 6,55%

MILANO, 13 marzo (Reuters) - Il gruppo Banca Factoring (BFF) ha ricevuto dalla Banca d'Italia il nuovo requisito minimo Srep di CET1 pari al 6,55% in calo rispetto al precedente target del 7,3%.

Lo dice una nota dell'operatore specializzato nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in Europa e che la scorsa settimana ha presentato la domanda di ammissione e qutazione a Borsa Italiana. I coefficienti minimi richiesti comprendono la componente di riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) e si riferiscono al gruppo CRR che comprende la controllante BFF Luxembourg. Il target sul Tier 1 ratio è all'8,35% dal precedente 9,8% e quello sul Total Capital Ratio al 10,75% da 13%.

A fine 2016 i coefficienti patrimoniali del gruppo bancario sono pari al 16,7% per il CET1, per il Tier I e per il Total Capital Ratio.

