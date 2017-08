Furla, ricavi 2016 salgono del 24,5%, Ebitda cresce il doppio

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Furla chiude il 2016 con un fatturato di 422 milioni, in crescita del 24,5% a cambi correnti e del 22% a cambi costanti.

Quasi doppia la crescita dell'Ebitda (+48%), di cui però la casa di borse e pelletteria bolognese non comunica il valore assoluto.

Positivo il dato sulle vendite a perimetro omogeneo (like for like), salite del 9% in maniera "piuttosto bilanciata in tutte le regioni", dice una nota.

Il fatturato del mercato italiano, che rappresenta il 20% del totale, è cresciuto del 18%, l'area EMEA senza Italia del +23,5% (29% del turnover). Incremento del 31,7% per il Giappone, che resta primo mercato con il 24% delle vendite. Gli Stati Uniti, che rappresentano l'8%, sono cresciuti del 16,3%. L'area Apac è cresciuta del 28,3%, arrivando al 19% del fatturato del gruppo.

In un'intervista rilasciata oggi a MF Fashion il direttore generale Alberto Camerlengo ha ribadito che la società sta lavorando alla quotazione "ma, a oggi, non sono ancora definite le tempistiche".

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia