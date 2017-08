Unieuro ha presentato domanda ammissione quotazione Mta - nota

MILANO, 8 marzo (Reuters) - Unieuro, retailer omnicanale di prodotti elettronici di consumo, ha presentato domanda di ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, possibilmente sul segmento Star.

Il progetto di Ipo, dice una nota, dovrebbe chiudersi entro il primo semestre di quest'anno "compatibilmente con le condizioni di mercato" e prevede che le azioni ordinarie della società siano collocate presso investitori istituzionali.

Saranno poste in vendita da Italian Electronics Holdings (IEH) che attualmente detiene il 100% del capitale. Il numero complessivo di azioni oggetto di offerta sarà determinato più avanti; è prevista la concessione di un'opzione Greenshoe.

IEH è controllata indirettamente al 70,5% da Rhône Capital II L.P. ed è partecipata da Dixons Retail (circa il 15%), dalla famiglia Silvestrini e da altri esponenti del management (con una con una partecipazione aggregata pari a circa il 14,5%).

Unieuro, che ha una quota di mercato in Italia del 18%, ha depositato in Consob il propetto di quotazione.

Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, UniCredit è Bookrunner.

Mediobanca agisce inoltre quale Sponsor, Specialist e Stabilizzatore nell'ambito della quotazione.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia