Fondo Atlante utile per singole banche, non ha munizioni per problema npl-Nagel

MILANO, 9 febbraio (Reuters) - Il Fondo Atlante è stato utile perché ha scongiurato il fallimento di una banca importante in un momento in cui il governo non voleva far ricorso a soldi pubblici ma non ha le munizioni per risolvere in modo definitivo il problema dei crediti deteriorati in Italia.

Lo ha detto Alberto Nagel, Ceo di Mediobanca, in un briefing sui conti del primo semestre.

Mediobanca non ha partecipato alla costituzione del Fondo Atlante che ha visto tra i suoi contributori le principali banche italiane, alcune compagnie assicurative e le fondazioni.

"Atlante è stato utile perché ha impedito il bail in di una banca importante in un momento in cui il governo non voleva far ricorso a soldi pubblici", ha detto Nagel.

La scorsa primavera Atlante ha rilevato il controllo di Popolare Vicenza e Veneto Banca a seguito del fallimento delle ipo e degli aumenti di capitale di queste due banche.

"Trovo che sia complicato attivare con numeri così piccoli una soluzione agli npl italiani, tema che da altre parti in Europa non ha trovato una soluzione simile", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi Alessandro Penati, presidente di Quaestio Capital Management che gestisce Atlante, ha detto qualche giorno fa che l'esperimento del fondo "è morto e finito". "Era un'operazione per creare un mercato degli npl ma adesso non avrebbe molto senso", ha aggiunto.

"È legittimo avere dubbi su soluzioni tipicamente italiane a problemi. Fin dall'inizio ho avuto la convinzione della necessità di un intervento pubblico più ampio come quello che poi si è realizzato a fine 2016. Atlante pur scongiurando i problemi di singole banche non aveva le munizioni e il respiro per rappresentare una soluzione tombale ai problemi delle banche italiane", ha concluso.

(Gianluca Semeraro)

