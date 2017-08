Health Italia debutta domani su Aim, flottante 13,4%, capitalizzazione 50 mln

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - Health Italia, società italiana specializzata nella sanità integrativa e sostitutiva, debutterà domani sull'Aim, sistema multilaterale di negoziazioni gestito da Borsa Italiana.

Il flottante sarà pari al 13,4% del capitale con una capitalizzazione di circa 50 milioni di euro, dice una nota.

L'ammissione alla quotazione è avvenuta con il collocamento di 1,25 milioni di azioni ordinarie al prezzo unitario di 4 euro.

Health Italia ha chiuso il 2015 con ricavi aggregati per 11,8 milioni e un ebitda di 4,4 milioni. Per il 2016 vede ricavi per 18,8 milioni e un ebitda di 6,4 milioni.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia