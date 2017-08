Avio punta a sbarcare in Borsa entro fine marzo - AD

ROMA, 7 febbraio (Reuters) - Avio punta ad approdare sul segmento Star di Borsa Italiana tra meta' e fine marzo.

E' quanto ricordato dall'AD Giulio Ranzo a margine di un convegno a Roma, sottolineando che l'operazione dipende dai tempi tecnici.

Avio approderà a Piazza Affari a seguito della fusione con la spac Space2.

(Massimiliano Digiorgio)

