Fs, entro gennaio adviser, a settembre newco-Mazzoncini

PISTOIA, 20 gennaio (Reuters) - Entro la fine del mese Ferrovie dello Stato selezionerà l'adviser finanziario per la quotazione in borsa, che scatterà a fine 2017, mentre entro settembre sarà costituita la newco, ha detto oggi l'AD della società, Renato Mazzoncini.

"Stiamo selezionando l'adviser finanziario e contiamo di farlo entro gennaio. Poi entro settembre costituiremo la newco quotanda per arrivare alla quotazione negli ultimi mesi dell'anno", ha detto Mazzoncini oggi a Pistoia, a margine della presentazione del nuovo treno pendolari con cui Hitachi Rail Italy ha vinto la gara bandita da Trenitalia.

A chi chiedeva se Fs abbia nel mirino altre acquisizioni su mercati internazionali, Mazzoncini ha risposto ricordando le due recenti operazioni in Gran Bretagna e Grecia e ha aggiunto: "Abbiamo un programma di crescita internazionale da 1,4 miliardi nei prossimi anni. Non ci fermiamo. Ad esempio, siamo in gara per l'acquisto di un'azienda di trasporto su gomma in Olanda".

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia".

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia