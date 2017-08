Lusso, Armani, Valentino e Zegna le più adatte per Ipo - Pambianco

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Si conferma ancora una volta Armani la società del lusso con le migliori caratteristiche per quotarsi, seguita da Valentino, che rispetto allo scorso anno guadagna cinque posizioni, ed Ermenegildo Zegna al terzo posto.

E' quanto emerge dallo studio "Le quotabili 2016" di Pambianco in collaborazione con EY, che stila la classifica delle 50 aziende del lusso che hanno i migliori requisiti per sbarcare in borsa, senza tenere conto della effettiva volontà di procedere in questo senso. La ricerca si basa su criteri come la crescita dei ricavi e dell'Ebitda, la notorietà del marchio, la dimensione e l'export.

Nella classifica quest'anno si segnalano sette 'new entry', tra cui due direttamente nella prima metà della classifica: Golden Goose (partecipata dal fondo Ergon Capital Partners all'87,5%) al nono posto e Golden Lady al ventunesimo.

Nella ricerca parallela sul comparto Casa&Design, il podio si conferma lo stesso dello scorso anno: in cima troviamo Flos (acquisita da Investindustrial), seguita da Kartell e B&B Italia (anche questa acquisita da Investindustrial).

Nella classifica di quindici imprese c'è una sola new entry: Cattelan (Arketipo) all'undicesimo posto.

(Elisa Anzolin)

