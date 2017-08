RPT-Sogei, Ipo utile per investimenti, nessuna discussione con Tesoro- AD

(Integra titolo)

ROMA, 27 maggio (Reuters) - La quotazione in Borsa può essere una soluzione per aiutare Sogei ad aumentare il livello di investimenti ma "ad oggi non esiste assolutamente alcuna discussione" con l'azionista ministero dell'Economia.

Lo dice Cristiano Cannarsa, presidente e AD della società che gestisce i sistemi informatici della pubblica amministrazione.

"La quotazione azionaria è un sistema per acquisire capitali, Sogei è un'azienda che investe e che deve investire sempre di più, per cui la quotazione è una soluzione", ha detto l'AD aggiungendo che l'alternativa è consentire al gruppo di emettere obbligazioni.

"Sogei deve aumentare la capacità produttiva e quindi un'apertura, un coinvolgimento di privati, può essere favorevole", ha aggiunto durante la celebrazione sui 40 anni della società.

"Noi non ci sottraiamo a nessuna delle scelte che l'azionista farà, ovviamente chiediamo di lasciarci esprimere tutto il nostro potenziale".

