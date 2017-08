PUNTO 1-Moda, Versace sostituisce a sorpresa AD, arriva Akeroyd

(Aggiunge altri dettagli, background)

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Jonathan Akeroyd è il nuovo amministratore delegato della Gianni Versace Spa.

Lo annuncia un comunicato della società.

Akeroyd, alla guida di Alexander McQueen dal 2004 fino a questo mese, succede a Gian Giacomo Ferraris, che ha diretto Versace dal 2009.

La casa di moda non ha fornito ragioni per l'inaspettato cambio al vertice. Nel comunicato di oggi il vice presidente e direttore artistico, Donatella Versace, spiega che Akeroyd è stato scelto per "la sua comprovata esperienza nell'avviare marchi globali, potenziarli e guidarli a uno sviluppo strategico".

"E' veramente una sorpresa. Mi sarei aspettato che Ferraris accompagnasse Versace a Piazza Affari, dopo aver rilanciato [la società] negli ultimi anni", spiega l'analista di Bnp Paribas Luca Solca.

Versace, che punta ad approdare in borsa non prima del 2017, ha realizzato lo scorso anno un Ebitda di 81 milioni (+19,9%) e ricavi in crescita del 17,5% a 845 milioni.

(Giulia Segreti)

