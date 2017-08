Veneto Banca, vertici incontrano Bce, Ambrosini proporrà a Cda conferma piano

MILANO, 13 maggio (Reuters) - Si è tenuto oggi in Bce l'incontro con i vertici di Veneto Banca per aggiornare l'autorità di vigilanza sul processo in atto e i suoi imminenti sviluppi.

Lo dice una nota della banca veneta aggiungendo che il presidente Stefano Ambrosini proporrà al Cda in calendario lunedì 16 maggio la conferma del progetto Serenissima, che include l'aumento di capitale fino a 1 miliardo e la quotazione, nelle sue linee portanti.

