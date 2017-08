Coima Res, concluso collocamento istituzionale, debutto atteso 13 maggio

MILANO, 11 maggio (Reuters) - Come anticipato da Reuters, il collocamento istituzionale da 215 milioni di euro di Coima Res è andato in porto e il 13 maggio è atteso il debutto in borsa del gruppo immobiliare, che avrà una capitalizzazione di 360,1 milioni di euro.

"La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un'ampia diversificazione geografica che comprende Italia, Europa Continentale, Regno Unito e Stati Uniti", sottolinea una nota.

