Generali non parteciperà ad aumento Pop Vicenza, no acquisizioni oggi

TRIESTE, 28 aprile (Reuters) - Generali non ha intenzione di partecipare all'aumento di capitale di Popolare Vicenza finalizzato all'Ipo della banca veneta.

Lo ha detto il direttore generale Alberto Minali al termine dell'assemblea annuale di bilancio.

"No, direi di no. Abbiamo partecipato al fondo Atlante, la nostra esposizione è quella", ha detto Minali aggiungendo che il valore della quota, pari allo 0,38%, è stato azzerato in bilancio.

A proposito del contributo al fondo Atlante, il Ceo Philippe Donnet ha sottolineato che "al momento non è previsto" un incremento rispetto ai 150 milioni di euro già deliberati.

Il manager ha poi precisato che "oggi non sono previste acquisizioni all'estero".

(Gianluca Semeraro)

