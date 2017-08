Pop Vicenza ottimista su Ipo, non vede particolari problemi - Iorio

MILANO, 28 aprile (Reuters) - Popolare Vicenza non vede particolari problemi per la quotazione in borsa.

Lo ha ribadito l'AD Francesco Iorio uscendo da Mediobanca , una delle banche collocatrici, alla vigilia dalla chiusura dell'offerta.

"Sono sempre ottimista, anzi sereno, che è ancora di più. Non vedo particolari problemi per la quotazione", ha detto l'AD.

Il periodo di offerta è stato prorogato fino alle 13 di domani. L'eventuale ammissione alle quotazione slitta di conseguenza al 4 maggio.

(Claudia Cristoferi)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia