Viasat punta a quotazione in 2017 a Londra o Milano - vicepresidente

MILANO, 27 aprile (Reuters) - Viasat, società specializzata nella sicurezza, protezione e localizzazione satellitare, punta a quotarsi in Borsa a Milano o a Londra nell'autunno del 2017.

E' quanto spiegato dal vice-presidente Massimo Getto, a margine della presentazione delle nuove società del programma Elite di Borsa Italiana.

Getto spiega che la società ha ancora risorse per crescere autonomamente ma che comunque pensa alla "quotazione a Milano o a Londra, che potrebbe avvenire nell'autunno 2017, per ampliare la capacità finanziaria ed espandersi non solo in Europa".

La società si appresta a chiudere il 2015 con un fatturato intorno ai 45 milioni e un mol intorno ai 15 milioni (+28% sul 2014), spiega Getto.

Viasat ha appena portato a termine un'acquisizione in Polonia e ha in programma altre acquisizioni quest'anno, ha spiegato il vicepresidente. Tra le aree di maggiore interesse c'è il Benelux.

(Elisa Anzolin)

