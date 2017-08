25 aprile (Reuters) - UniCredit Spa

* la banca ha sottoscritto un accordo con Quaestio per estensione impegni sottoscrizione del fondo Atlante in Popolare Vicenza, anche in caso di mancata integrale sottoscrizione aumento e mancata quotazione in Borsa. Source text for Eikon: Further company coverage: (Redazione Milano)