Technogym, primo giorno quotazione 3 maggio

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Il primo giorno di quotazione in vita del titolo Technogym IPO-TECH.MI sarà il 3 maggio, secondo quanto dichiarato oggi dal presidente e AD Nerio Alessandri durante una conferenza stampa di presentazione dell'Ipo dell'azienda, partita oggi.

Techogym porta in Borsa il 25% del capitale, riservando la sottoscrizione ad investitori istituzionali, con una forchetta di prezzo compresa tra 3 e 3,75 euro.

La quota del capitale destinata alla Borsa potrebbe salire al 28,75% in caso di esercizio integrale della 'greenshoe'.

L'offerta si chiude il 28 aprile.

Alessandri ha poi indicato la possibilità di un'acquisizione, ma solo nel medio periodo, molto probabilmente negli Usa, dove il fatturato di Technogym è inferiore rispetto ad altre aree geografiche.

"Non è prevista in questo momento nessuna acquisizione, ma non escludo che possa avvenire nel medio termine", ha detto il fondatore, aggiungendo che gli Stati Uniti rappresentano l'ipotesi "più credibile".

In tema di dividendi Alessandri ha ricordato che la politica attuale dell'azienda può arrivare fino al 50% degli utili.

"Ci impegneremo per questo".

(Giulio Piovaccari)

